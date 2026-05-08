21:11, 8 мая 2026Мир

Euroclear перевела Украине 6,6 миллиарда евро доходов от активов России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Бельгийский депозитарий Euroclear с 2024 года перевел Украине 6,6 миллиарда евро от замороженных активов России. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в компании, на сегодняшний день в Европейский фонд для Украины выплачено 6,6 миллиарда евро в рамках взносов в фонд сверхприбыли.

«Следующая выплата, оцениваемая в 1,4 миллиарда евро, должна состояться в июле 2026 года», — говорится в отчете. В документе указывается, что на балансе компании на данный момент находится «200 миллиардов евро, связанных с российскими санкционными активами».

Ранее сообщалось, что Нидерланды хотят возобновить переговоры об использовании замороженных российских активов на сумму до 210 миллиардов евро для помощи Украине.

