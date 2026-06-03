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15:56, 3 июня 2026Бывший СССР

В подполье высказались о ликвидации Мадяра

Подпольщик Лебедев: Мадяра из ВСУ еще не устранили, потому что он находится в Вене
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Мадяр (слева)

Мадяр (слева). Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Координатор николаевского подполья Николай Лебедев высказался о том, почему российские войска до сих пор не ликвидировали командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди с позывным Мадяр. На эту тему он порассуждал в интервью изданию «Царьград».

По словам подпольщика, устранить Мадяра не так просто, потому что он находится за границей. «Ну, как его прибьешь? Он в Вене каву пьет, поэтому его не прибить так просто», — объяснил Лебедев.

Ранее военкор Александр Коц предложил ликвидировать ряд украинских командиров после покушения на генерал-лейтенанта Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимира Алексеева. В список целей вошел и Бровди.

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