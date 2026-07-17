В Иране заметили железную дорогу советского С-200

В Иране заметили советский ЗРК С-200 с собственной железной дорогой

Позицию советского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200 с собственной железной дорогой заметили в Иране. На соответствующие кадры обратил внимание портал Army Recognition.

12 июля Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало видео, демонстрирующее удар по элементу комплекса С-200 в Иране. На кадрах видна пусковая установка 5П72 с зенитной ракетой. Позиция связана железной дорогой с защищенным хранилищем ракет.

«Такая конструкция с рельсовыми направляющими — одна из самых отличительных особенностей советского комплекса С-200, известного в странах НАТО как SA-5 Gammon», — говорится в материале.

В состав ЗРК С-200 входит заряжающая машина 5Ю24. Агрегат на рельсовом ходу способен автоматически выполнять цикл заряжания пусковой установки.

В мае в Иране заметили новую систему противовоздушной обороны, которая похожа на российский комплекс «Панцирь-С».