12:48, 28 мая 2026

В Иране заметили аналог «Панциря»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Новую систему противовоздушной обороны (ПВО), которая похожа на российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С», заметили в Иране. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

На двух снимках виден зенитный ракетный комплекс (ЗРК) неизвестной модели, который можно считать аналогом российского «Панциря». Судя по фото, машина на шасси четырехосного грузовика несет минимум 12 зенитных управляемых ракет. При этом в иранском комплексе отказались от пушечного вооружения. Точные характеристики и название ЗРПК не раскрывают.

Комплекс «Панцирь-С» на четырехосном шасси грузовика КамАЗ-6560 вооружен парой двуствольных пушек 2А38М и зенитными ракетами. В частности, в арсенал ЗРПК входят ракеты малого радиуса действия ТКБ-1055, которые предназначены для борьбы с дронами.

В марте стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны России партию ЗРПК «Панцирь-С» в рамках государственного оборонного заказа.

