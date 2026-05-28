В Москве приезжий ограбил инвалида-колясочника

В Москве задержали мужчину, сорвавшего золотую цепь с шеи инвалида-колясочника

Сотрудники полиции задержали 26-летнего уроженца Астраханской области, который ограбил инвалида-колясочника в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Все произошло на Паромной улице. Злоумышленник обратил внимание на 69-летнего мужчину в инвалидной коляске, сорвал с его шеи золотую цепь и убежал. Его маршрут удалось отследить благодаря камерам видеонаблюдения. Похищенное он успел сдать в ломбард.

В отношении приезжего возбуждено уголовное дело о грабеже. Украденную цепочку ищут.

