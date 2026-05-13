Россиянин похитил у пенсионерки коробку с деньгами и тушенкой

В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 76-летней жительнице поселка Белоомут позвонил якобы коммунальщик и под предлогом замены водосчетчика выманил у нее код из смс сообщения. После чего мнимые представители Роскомнадзора и юристы убедили ее, что все денежные средства необходимо проверить на подлинность. По их указанию пострадавшая сложила в коробку деньги, футболку, банки с маслинами и тушенкой, после чего передала посылку приехавшему курьеру.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выявили курьера мошенников, которым оказался 35-летний житель Клина. После задержания он рассказал, что его тоже ввели в заблуждение якобы сотрудники спецслужб, которые поручили забирать деньги у граждан. Полученное он привез в Москву и передал неизвестному соучастнику.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

