Экс-замгубернатора российского региона отделалась условкой за многомиллионные аферы

В Краснодаре суд приговорил экс-замгубернатора Кубани Минькову

В Краснодаре суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы условно бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Ее также оштрафовали на 700 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых полное признание вины, явка с повинной, помощь следствию, возмещение ущерба потерпевшему в полном объеме, а также наличие двоих маленьких детей, пожилой матери и наград с поощрениями. Минькову признали виновной по статьям 159 и 174.1 УК РФ.

По версии следствия, в 2022 году Минькова, курировавшая сферу здравоохранения региона, использовала свое влияние, чтобы протолкнуть кандидатуру сестры краснодарского застройщика, возводившего жилой комплекс (ЖК) «Арбат», на должность директора Краснодарского краевого базового медицинского колледжа.

После назначения родственницы застройщика чиновница через посредника попросила предпринимателя продать ей квартиру в этом ЖК. Рыночная стоимость жилья превышала 12 миллионов рублей, однако в договоре купли-продажи указали цену 5,4 миллиона рублей. При этом Минькова не собиралась платить даже эти деньги, рассчитывая на безнаказанность. Квартиру оформили на ее мать, но оплата от чиновницы так и не поступила. Затем, чтобы легализовать незаконно приобретенную недвижимость, экс-вице-губернатор переоформила квартиру на своего сына.

Ранее сообщалось, что за счет средств, законность которых не была подтверждена, Минькова купила 21 объект движимого и недвижимого имущества на 110,6 миллиона рублей. Рыночная стоимость имущества превысила 338,6 миллиона рублей, однако к моменту суда его часть уже была продана. В доход государства обращены оставшиеся объекты, а также взысканы денежные средства в размере более 90 миллионов рублей — эквивалент стоимости ранее проданного имущества.