Стало известно о риске ВСУ попасть в окружение в ДНР

Марочко: ВСУ рискуют попасть в окружение у поселка Дробышево в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют попасть в окружение у поселка Дробышево под Святогорском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Продвижение наших войск у Пришиба чревато окружением украинской группировки южнее Дробышева, поскольку наши военнослужащие продвигаются вдоль Северского Донца юго-западнее от Дробышева, из самого Дробышева идет продвижение юго-восточнее», — рассказал Марочко.

По его словам, подобные полуохваты населенных пунктов чаще всего превращаются в полноценные котлы.

Ранее стало известно, что ВСУ вывели часть подразделений из ключевого для фронта города. Речь шла о Константиновке в ДНР.