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09:06, 3 июня 2026Мир

В заявлениях Макрона о России нашли взаимоисключения

Захарова: Заявления Макрона о России взаимоисключают друг друга
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о России взаимоисключают друг друга. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnilk.

«Кто-то услышит про сотрудничество, призыв о котором обращен к президенту Белоруссии, хотя речь идет о России. А кто-то услышит о нормальности захвата законно бороздящих просторы мирового океана танкеров», — описала она слова французского лидера.

По словам Марии Захаровой, трудно судить о позиции президента Макрона по его заявлениям. «Для кого-то этот человек станет воплощением адекватности, а для кого-то неадекватности», — заметила она.

Ранее Мария Захарова потребовала от Франции предоставить данные о задержании танкера Tagor. По ее словам, позиция французских властей демонстрирует игнорирование европейских правовых норм.

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