SHAMAN сжег свои кожаные штаны в печи и взбудоражил фанатов

Певец SHAMAN сменил имидж и сжег на видео свои именные кожаные штаны

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сжег свои именитые кожаные штаны и взбудоражил фанатов. Ролик и комментарии появились в его Telegram-канале.

На видео исполнитель в рубахе заявил об отказе от противоречивого образа с обтягивающими штанами и уничтожил их в печи. По его словам, он решился на такой шаг накануне своего 35-летия.

Поклонники обсудили смену образа знаменитости под размещенным постом. Одни комментаторы поддержали артиста. «Ждем с нетерпением», «Не знаю, у кого кожаные штаны вызывали споры и сомнения. Точно не у тех, кто тебя любит», «Любили и будем любить в любом образе», — писали они.

В то же время другие негативно отнеслись к изменениям в имидже SHAMAN: «Как-то жалко», «За что так с штанами? Я прямо расстроилась», «Ой, жалко, образ в кожаных брючках был огонь», «Только не это».

Ранее SHAMAN продолжил концерт в Сочи после угрозы атаки БПЛА. Выступление пришлось остановить после первой же песни.