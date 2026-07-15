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10:57, 15 июля 2026Культура

SHAMAN продолжил концерт в Сочи после угрозы атаки БПЛА

SHAMAN исполнил хит «Я русский» со зрителями концерта в Сочи на фоне угрозы атаки БПЛА
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, продолжил концерт в Сочи вопреки угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Пятый канал.

Сообщается, что выступление пришлось остановить после первой песни, но публика вернулась на места, когда опасность миновала. Дронов также вернулся в зал и исполнил хит «Я русский» без музыкального сопровождения.

SHAMAN пел с флагом в России в руках, зал исполнил припев вместе с артистом. «Мы — русские, и нас не сломать!» — обратился Дронов к поклонникам во время выступления.

Ранее SHAMAN заявил, что продюсер Виктор Дробыш отговаривал его от выпуска патриотичных песен. Он также отметил, что после выхода хита «Я русский» продюсер сначала сделал репост в социальных сетях, но потом удалил его.

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