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18:56, 1 июля 2026Культура

SHAMAN назвал уговаривавшего его не выпускать песню «Я русский» продюсера

Певец SHAMAN заявил, что продюсер Виктор Дробыш отговаривал его от патриотичных песен
Андрей Шеньшаков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что продюсер Виктор Дробыш отговаривал его от выпуска патриотичных песен. Об этом артист заявил на пресс-конференции РИА Новости.

По словам Ярослава, Дробыш в какой-то момент давал ему советы по музыкальной карьере, однако не был его продюсером официально.

«Я с ним советовался. Когда родилась песня "Встанем", Виктор меня отговаривал уходить в патриотику. Потом была "Я русский". Выпуск песни откладывался. Потом состоялся серьезный разговор, он сказал: "Решай сам"», — вспомнил Дронов.

Также SHAMAN отметил, что после выхода хита «Я русский» продюсер сначала сделал репост в социальных сетях, но потом удалил его. «Виктор — человек мира. Мне кажется, Россия не вдохновляет его. Зато у него прекрасно получается ходить на передачи и говорить нелепости в мой адрес», — добавил Дронов.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов сравнил певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) с ребенком. По мнению певца, посты рэпера о главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной были «наполнены излишними эмоциями».

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