SHAMAN назвал уговаривавшего его не выпускать песню «Я русский» продюсера

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что продюсер Виктор Дробыш отговаривал его от выпуска патриотичных песен. Об этом артист заявил на пресс-конференции РИА Новости.
По словам Ярослава, Дробыш в какой-то момент давал ему советы по музыкальной карьере, однако не был его продюсером официально.
«Я с ним советовался. Когда родилась песня "Встанем", Виктор меня отговаривал уходить в патриотику. Потом была "Я русский". Выпуск песни откладывался. Потом состоялся серьезный разговор, он сказал: "Решай сам"», — вспомнил Дронов.
Также SHAMAN отметил, что после выхода хита «Я русский» продюсер сначала сделал репост в социальных сетях, но потом удалил его. «Виктор — человек мира. Мне кажется, Россия не вдохновляет его. Зато у него прекрасно получается ходить на передачи и говорить нелепости в мой адрес», — добавил Дронов.
Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов сравнил певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) с ребенком. По мнению певца, посты рэпера о главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной были «наполнены излишними эмоциями».