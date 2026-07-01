SHAMAN сравнил Егора Крида с ребенком

SHAMAN заявил, что Егор Крид вел себя по-детски в конфликте с Екатериной Мизулиной

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сравнил певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) с ребенком. Его слова приводит StarHit.

Дронов пояснил, что не стал вмешиваться в конфликт Крида с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной, поскольку коллега вел себя по-детски. По мнению артиста, посты Крида были «наполнены излишними эмоциями».

«Вы же понимаете, что мне, взрослому мужчине, не с руки идти на конфронтацию и воевать с ребенком», — подчеркнул SHAMAN.

Дронов добавил, что не хотел бы случайно «подцепить зависимость» от Крида. «Например, начать рекламировать онлайн-казино на многочисленную аудиторию после ужасной трагедии в "Крокус Сити"», — уточнил он.

В сентябре 2025 года Мизулина обратилась к Следственному комитету и Генпрокуратуре России с просьбой проверить концерт Крида, который поцеловался с участницей шоу в «Лужниках» прямо на сцене во время выступления с возрастной маркировкой 12+. Глава ЛБИ также обратила внимание на то, что певец рекламировал на своих стримах казино, которые были зарегистрированы на Украине.

