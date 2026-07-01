Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:39, 1 июля 2026Культура

SHAMAN сравнил Егора Крида с ребенком

SHAMAN заявил, что Егор Крид вел себя по-детски в конфликте с Екатериной Мизулиной
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сравнил певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) с ребенком. Его слова приводит StarHit.

Дронов пояснил, что не стал вмешиваться в конфликт Крида с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной, поскольку коллега вел себя по-детски. По мнению артиста, посты Крида были «наполнены излишними эмоциями».

«Вы же понимаете, что мне, взрослому мужчине, не с руки идти на конфронтацию и воевать с ребенком», — подчеркнул SHAMAN.

Дронов добавил, что не хотел бы случайно «подцепить зависимость» от Крида. «Например, начать рекламировать онлайн-казино на многочисленную аудиторию после ужасной трагедии в "Крокус Сити"», — уточнил он.

В сентябре 2025 года Мизулина обратилась к Следственному комитету и Генпрокуратуре России с просьбой проверить концерт Крида, который поцеловался с участницей шоу в «Лужниках» прямо на сцене во время выступления с возрастной маркировкой 12+. Глава ЛБИ также обратила внимание на то, что певец рекламировал на своих стримах казино, которые были зарегистрированы на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело звезды «Бригады» нашли в реке. Актер пропал после рыбалки с сыном

    Напавшие на российского полицейского из-за девушки извинились

    ЦБ символически понизил курсы валют

    Женщина украла 500 лотерейных билетов и выиграла три миллиона рублей

    Москвичам назвали минимальную плату за охрану квартиры

    Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

    Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

    Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии

    Климатолог оценил вероятность засухи в Москве

    В Латвии объяснили проверки документов у посетителей российского посольства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok