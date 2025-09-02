Культура
Скандальный концерт Крида сравнили с голой вечеринкой

Екатерина Мизулина попросила СК и Генпрокуратуру проверить концерт Егора Крида
Андрей Шеньшаков

Кадр: Концертоман / YouTube

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась к Следственному комитету (СК) и Генпрокуратуре России с просьбой проверить концерт певца Егора Крида. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам общественницы, она «получила тысячи писем в последние дни в связи с голой вечеринкой на сцене "Лужников"». Многие родители возмутились «развратными действиями» на концерте Крида, у которого была возрастная маркировка «12+». Она сообщила, что многие из них сопровождали своих несовершеннолетних детей на выступление, которое повергло их в шок.

«Идет СВО, наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ президента "о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей"? Как такое возможно на одной из главных площадок страны?» — написала Мизулина.

Глава ЛБИ также уточнила, что направит обращения в СК и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку «умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних».

Ранее стало известно, что депутат Государственной Думы России Виталий Милонов также призвал проверить концерт Егора Крида из-за развратных действий артиста в присутствии несовершеннолетних зрителей.

