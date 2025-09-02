В Госдуме призвали проверить страстные поцелуи Крида на концерте 12+

Депутат Милонов призвал проверить шоу Крида из-за разврата в присутствии детей

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал проверить концерт Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) из-за развратных действий артиста в присутствии несовершеннолетних зрителей. Его цитирует «Абзац».

Парламентарий заявил, что обратился в правоохранительные органы с просьбой обратить внимание на поведение Крида. Он подчеркнул, что исполнитель понимал, что делает, поскольку уже не раз становился участником громких скандалов. Депутат назвал действия певца «хамской выходкой» и предложил запретить ему выступать в России в ближайшие несколько лет.

«Здесь может быть не только административная ответственность, но и более серьезная. После подобной выходки надо дать исполнителю пару лет подумать над своим поведением», — добавил Милонов.

30 августа Крид поцеловался с участницей своего шоу в «Лужниках» прямо на сцене во время выступления с возрастной маркировкой 12+. Известно, что концерт артиста посетили более 60 тысяч человек.