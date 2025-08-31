Егор Крид продемонстрировал страстный поцелуй на концерте 12+

В сети появилось видео страстного поцелуя Егора Крида на сцене «Лужников»

Егор Крид поцеловался с участницей своего шоу в «Лужниках» прямо на сцене во время выступления. На видео, опубликованное в социальных сетях, обратила внимание журналистка Алена Жигалова.

По словам ведущей шоу «Алена, Блин!», «певец, кажется, забыл, что возрастная маркировка мероприятия была 12+». При этом зал встретил эротичные движения Егора овацией.

Известно, что на концерт артиста, проходивший на столичном стадионе «Лужники», пришло более 60 тысяч человек.

Ранее стало известно, что российский певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) не смог ответить на вопрос о творчестве русского поэта Александра Пушкина.