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14:35, 18 марта 2025Культура

Егор Крид не смог вспомнить произведения Евгения Онегина

Певец Егор Крид назвал Евгения Онегина хорошим писателем
Ольга Коровина
Егор Крид

Егор Крид. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) не смог ответить на вопрос о творчестве русского поэта Александра Пушкина. Артиста спросили о писателе в YouTube-шоу «Охота на звезд».

Ведущий задал Криду вопрос с подвохом: «Что написал Евгений Онегин?». Музыкант задумался, отметил, что знает Онегина и считает его хорошим писателем. «Что-то очень известное... Ну, "Пушкин"?» — ответил Егор.

Услышав, что Онегин — не писатель, а герой произведения Пушкина, Крид вспомнил поэта. «Да вы что, это очень жестко», — пожаловался артист.

Ранее Крид обратился к актеру Юре Борисову, сыгравшему великого поэта в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». «Это такой сильный тип, я горжусь им, реально, рад за него. Он сильный типочек», — заявил музыкант.

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