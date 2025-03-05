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19:16, 5 марта 2025Культура

Егор Крид сделал заявление о Юре Борисове

Певец Егор Крид назвал звезду «Аноры» Юру Борисова сильным типом и красавцем
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певец Егор Крид обратился к актеру Юре Борисову, который стал первым российским артистом, получившим номинацию на премию «Оскар». Слова рэпера передает издание kp.ru.

Крид признался, что не смотрел фильм «Анора» с участием Юры Борисова, но выразил свое уважение и гордость за русского актера.

«Это такой сильный тип, я горжусь им, реально, рад за него. Он сильный типочек. Я не смотрел фильм, не следил за его карьерой, но видел вырезки из интервью, видео, как Роберт Дауни-младший респектует ему. Всего самого-самого крутого, ты красавец», — заявил Егор на своей трансляции на стриминг-площадке.

Ранее стало известно, что в сети восхитились поведением Юры Борисова по отношению к своей супруге во время церемонии вручения премии «Оскар».

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