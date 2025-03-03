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11:41, 3 марта 2025Ценности

В сети восхитились поведением Юры Борисова по отношению к жене на «Оскаре»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mike Blake / Reuters

В сети восхитились поведением российского актера Юры Борисова по отношению к жене и коллеге Анне Шевчук на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Соответствующий пост появился в TikTok-аккаунте британской версии Vogue.

32-летний артист, исполнивший роль в получившей награду «Лучший фильм» ленте «Анора», вместе с избранницей предстал на красной дорожке. Он выбрал для мероприятия классический черный костюм в сочетании с белой рубашкой и галстуком-бабочкой.

В свою очередь, супруга Борисова надела облегающее белое платье фасона «рыбий хвост», украшенное стразами. При этом актер присел и начал расправлять подол наряда супруги, чтобы она удачно выглядела на фото.

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Пользователи оценили увиденное в комментариях. «Настоящий зеленый флаг, настоящий джентльмен. Видно, что в этом нет ничего фальшивого. Мы любим Юру Борисова», «Он удивительный», «Какая милая пара», «Мужчина, написанный женщиной», — заявили юзеры.

Ранее также сообщалось, что неожиданное поведение Шевчук на «Оскаре» попало на видео.

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