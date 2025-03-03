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10:19, 3 марта 2025Ценности

Неожиданное поведение жены Юры Борисова на «Оскаре» попало на видео

Жена актера Юры Борисова Анна Шевчук на «Оскаре» фотографировала свои туфли
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @themikeymoscow

Неожиданное поведение жены и коллеги российского актера Юры Борисова Анны Шевчук на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе попало на видео. На данный фрагмент обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter) журналист Михаил Агафонов.

На размещенных кадрах 34-летняя артистка предстала на красной дорожке в облегающем белом платье фасона «рыбий хвост», украшенном стразами. Также она уложила распущенные волосы на одну сторону и подчеркнула губы ярко-красной помадой.

При этом оператор снял, как оказавшаяся за спиной у берущей интервью репортерши Шевчук фотографировала свои туфли.

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