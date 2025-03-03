Неожиданное поведение жены Юры Борисова на «Оскаре» попало на видео

Жена актера Юры Борисова Анна Шевчук на «Оскаре» фотографировала свои туфли

Неожиданное поведение жены и коллеги российского актера Юры Борисова Анны Шевчук на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе попало на видео. На данный фрагмент обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter) журналист Михаил Агафонов.

На размещенных кадрах 34-летняя артистка предстала на красной дорожке в облегающем белом платье фасона «рыбий хвост», украшенном стразами. Также она уложила распущенные волосы на одну сторону и подчеркнула губы ярко-красной помадой.

При этом оператор снял, как оказавшаяся за спиной у берущей интервью репортерши Шевчук фотографировала свои туфли.

Ранее фото Борисова с ужина журнала GQ стало мемом про типичное русское застолье.