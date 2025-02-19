Фото Юры Борисова с зарубежного ужина стало мемом про типичное русское застолье

Фото российского актера Юры Борисова с зарубежной вечеринки стало мемом про типичное русское застолье. Соответствующий пост появился на странице пользовательницы @hoaxedrogue в соцсети X (бывший Twitter).

Перед премией BAFTA Борисов вместе с коллегой по фильму «Анора» Марком Эйдельштейном посетил ужин журнала GQ. Его запечатлели за столом в черном пиджаке и белой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. Артист сидел под висящей на стене картиной, опираясь на предплечье, а его щеки покраснели.

«Престижная премия, но у них все равно хороший вайб "на юбилее тети Зины"», — подписала поделившаяся данным кадром девушка.

Пост набрал 10,5 тысячи лайков и более 117 тысяч просмотров. «Не хватает только ковра на стене», «Славик-вайб не пропьешь», «Юра — это твой троюродный брат, который только из армии вернулся. Еще чуть-чуть — и гитару достанет, будет ДДТ наваливать», «Наши рязанские рожи все выдают», «Юрка-то наш от водочки аж зацвел», — пошутили юзеры в комментариях.

Ранее в феврале Юра Борисов в майке-алкоголичке вместе с женой снялся в рекламе бренда Finn Flare.