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19:34, 19 февраля 2025Ценности

Фото Юры Борисова с зарубежного ужина стало мемом про типичное русское застолье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mike Marsland / WireImage / Getty Images

Фото российского актера Юры Борисова с зарубежной вечеринки стало мемом про типичное русское застолье. Соответствующий пост появился на странице пользовательницы @hoaxedrogue в соцсети X (бывший Twitter).

Перед премией BAFTA Борисов вместе с коллегой по фильму «Анора» Марком Эйдельштейном посетил ужин журнала GQ. Его запечатлели за столом в черном пиджаке и белой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. Артист сидел под висящей на стене картиной, опираясь на предплечье, а его щеки покраснели.

«Престижная премия, но у них все равно хороший вайб "на юбилее тети Зины"», — подписала поделившаяся данным кадром девушка.

Пост набрал 10,5 тысячи лайков и более 117 тысяч просмотров. «Не хватает только ковра на стене», «Славик-вайб не пропьешь», «Юра — это твой троюродный брат, который только из армии вернулся. Еще чуть-чуть — и гитару достанет, будет ДДТ наваливать», «Наши рязанские рожи все выдают», «Юрка-то наш от водочки аж зацвел», — пошутили юзеры в комментариях.

Ранее в феврале Юра Борисов в майке-алкоголичке вместе с женой снялся в рекламе бренда Finn Flare.

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