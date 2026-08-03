Гоблин предрек закат Европы из-за «дурости»

Блогер Дмитрий Пучков заявил, что Европу ждет закат из-за миграционного кризиса

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, считает, что Европу ждут проблемы из-за миграционного кризиса. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Гоблина, мигранты массово приезжают в европейские страны, потому что в их родных государствах нет денег и работы. «Выдержит ли это европейская экономика? Нет, не выдержит, это невозможно. Как там у [немецкого философа Освальда] Шпенглера было — "Закат Европы". Это вот он», — предрек переводчик.

Пучков также добавил, что европейская «дурость», а именно лояльное миграционное законодательство и колониальное прошлое, способна убить все страны этого региона.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Европу «абсолютной жопой». Он также признался, что не понимает людей, добровольно эмигрировавших туда.

