Артемий Лебедев назвал Европу «душниловом» и «абсолютной жопой»

Блогер Артемий Лебедев раскритиковал Европу и назвал жизнь в ней душниловом

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Европу и назвал жизнь в ней «душниловом». Такое мнение он выразил в обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео», комментируя новость о том, что журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) после отъезда из России решил жить в Европе.

Лебедев счел выбор Дудя странным. «Если человек свободный, если он пожил в России и раскурил весь кайф России, я не могу понять, как человек добровольно может выбрать Европу в качестве места жизни. Потому что это полный ***, душнилово, вообще абсолютная жопа», — заявил блогер.

Дизайнер добавил, что, по его мнению, эмигрант никогда не сможет стать «своим» в Европе и будет уставать от постоянных бюрократических требований.

Ранее Лебедев назвал опасных для будущего России людей. По его мнению, стране угрожают антипрививочники. Блогер призвал государство бороться с ними.