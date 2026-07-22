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19:09, 22 июля 2026 (обновлено: 19:12, 22 июля 2026)Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал Европу «душниловом» и «абсолютной жопой»

Блогер Артемий Лебедев раскритиковал Европу и назвал жизнь в ней душниловом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Европу и назвал жизнь в ней «душниловом». Такое мнение он выразил в обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео», комментируя новость о том, что журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) после отъезда из России решил жить в Европе.

Лебедев счел выбор Дудя странным. «Если человек свободный, если он пожил в России и раскурил весь кайф России, я не могу понять, как человек добровольно может выбрать Европу в качестве места жизни. Потому что это полный ***, душнилово, вообще абсолютная жопа», — заявил блогер.

Дизайнер добавил, что, по его мнению, эмигрант никогда не сможет стать «своим» в Европе и будет уставать от постоянных бюрократических требований.

Ранее Лебедев назвал опасных для будущего России людей. По его мнению, стране угрожают антипрививочники. Блогер призвал государство бороться с ними.

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