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10:04, 20 июля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал опасных для будущего России людей

Блогер Артемий Лебедев назвал антипрививочников опасными для будущего России
Маргарита Щигарева

Фото: Andrea De Silva / Reuters

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал категорию людей, которые, как он счел, угрожают будущему страны. Мнением блогер поделился в обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео».

Лебедев заявил, что государству угрожают антипрививочники, и призвал бороться с ними. «Вот эти ребята реально представляют опасность для будущего страны. (...) Люди, которые не поставят прививку своим детям — вот это настоящие люди, с которыми нужно бороться», — заявил он.

Ранее о противниках вакцин высказался врач и телеведущий Александр Мясников. Он назвал антипрививочников оголтелыми мракобесами и признался, что устал с ними спорить.

Перед этим стало известно, что в России активно распространяется менингококковая инфекция. Кандидат медицинских наук Екатерина Степанова сочла, что эта тенденция говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации.

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