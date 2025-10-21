Интернет и СМИ
Доктор Мясников устал и перегорел

Врач Мясников заявил, что устал бороться с людьми, не делающими прививки детям
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников признался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что перегорел и устал из-за споров с родителями, которые отказываются делать своим детям прививки. Выпуск с рассуждениями доктора доступен на платформе «Смотрим».

«Я так устал биться с антивакцинаторами, спорить, что-то доказывать. Вот просто устал, понимаете? Перегорел. Как хотите [называйте]», — посетовал Мясников.

При этом он добавил, что процент «оголтелых мракобесов» среди людей, которые не хотят делать детям прививки, невысок. По словам Мясникова, большинство таких людей просто не владеет достоверной информацией о вакцинации, а иногда их настраивают против прививок врачи-педиатры или знакомые. «Им надо просто объяснить и объяснить грамотно. Но времени ни у кого нет, и поэтому стоит такая жесткая конфронтация вакцинаторов и антивакцинаторов», — заключил доктор.

Ранее Мясников назвал первое правило здорового кишечника. Он призвал россиян не принимать антибиотики не по назначению.

