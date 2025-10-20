Интернет и СМИ
Доктор Мясников назвал первое правило здорового кишечника

Врач Александр Мясников призвал не принимать антибиотики не по назначению
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» правило для здоровья кишечника. Выпуск с призывом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Первое правило здорового кишечника — не принимайте зря антибиотики», — заявил доктор.

По его словам, антибиотики могут пагубно повлиять на микробиом кишечника, а именно от него зависит здоровье и самочувствие человека. «Если вы даете ребенку до года антибиотик, он будет болеть бронхиальной астмой, аллергиями, [у него будет] нарушаться иммунитет», — привел пример врач.

Ранее Мясников раскрыл секрет здорового утра. Медик посоветовал россиянам вставать за два часа до выхода из дома и тратить это время на себя. При этом врач призвал не читать новости в начале дня, так как из-за этого может испортиться настроение.

