Доктор Мясников назвал первое правило здорового кишечника

Врач Александр Мясников призвал не принимать антибиотики не по назначению

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» правило для здоровья кишечника. Выпуск с призывом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Первое правило здорового кишечника — не принимайте зря антибиотики», — заявил доктор.

По его словам, антибиотики могут пагубно повлиять на микробиом кишечника, а именно от него зависит здоровье и самочувствие человека. «Если вы даете ребенку до года антибиотик, он будет болеть бронхиальной астмой, аллергиями, [у него будет] нарушаться иммунитет», — привел пример врач.

