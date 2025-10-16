Интернет и СМИ
Доктор Мясников раскрыл секрет здорового начала дня

Врач Мясников посоветовал россиянам по утрам тратить время на себя
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников раскрыл секрет здорового начала дня. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», специалист посоветовал россиянам по утрам тратить время на себя.

«Самый главный совет — вовремя ложиться так, чтобы утром встать и у вас было два часа до выхода. И эти два часа до выхода не тратьте на этот идиотский телефон, потратьте на себя. И вы себе скажете спасибо», — дал рекомендацию доктор.

Мясников заявил, что утром нужно выделить хотя бы десять минут на зарядку. Также важно хорошо позавтракать, например, съесть кашу или яйцо. Кроме того, врач предостерег россиян от чтения новостей. «Если ты сел смотреть, что в мире делается, ты начал смотреть, углубился... У тебя уже никакого настроения», — объяснил он.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» перечислил четыре правила для долгой жизни. В частности, он рассказал, что необходимо читать книги каждый день, чтобы развивать мозг.

