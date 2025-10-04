Интернет и СМИ
11:33, 4 октября 2025

Доктор Мясников перечислил четыре правила для долгой жизни

Врач Мясников заявил, что для долгой жизни каждый день нужно читать и двигаться
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил четыре правила, которые нужно соблюдать, чтобы жить долго. Выпуск с рекомендациями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Чтобы долго жить, вам нужно ограничивать калории, без цифр. Вставать из-за стола чуть голодным», — назвал первый постулат Мясников.

Он также призвал россиян много двигаться и постоянно искать активность. По словам доктора, в день нужно гулять минимум один час. Мясников добавил, что количество шагов при этом не имеет большого значения.

Кроме того, он посоветовал читать или слушать книги каждый день, чтобы развивать мозг. «И иметь близкого человека, которого ты можешь обнять, [которому] ты можешь пожаловаться или выслушать его жалобы», — заключил специалист.

Ранее Мясников назвал самое серьезное правило, чтобы защититься от раннего инфаркта и рака. По его словам, для этого нужно вести активный образ жизни.

.
