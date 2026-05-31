Вучич объяснил любовь сербов к Трампу

Вучич: Сербы любят Трампа за консервативную позицию и стремление к миру

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Breitbart рассказал, почему сербы любят американского лидера Дональда Трампа.

По его словам, Трамп поднимает важные вопросы и говорит о них с консервативной точки зрения, а также отстаивает прагматичность и рациональность, «настаивая на экономике». Вучич сообщил, что сербам всегда нравились Соединенные Штаты и «прекрасная история американской мечты».

Также политик отметил «заботу Трампа о христианских ценностях» и его стремление к миру. По его словам, глава Белого дома не боится говорить громко, открыто и публично о семейных ценностях.

Ранее Вучич заявил, что народ Сербии увидел в президенте США родственную душу, поскольку он ставит интересы государства превыше всего. До этого он отметил, что Трамп и его ближайшие помощники всегда были готовы выслушать позицию Сербии и относятся к ней с уважением.