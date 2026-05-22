Вучич почувствовал близость с Трампом

Вучич: Сербский народ увидел в Трампе родственную душу

Народ Сербии увидел в президенте США Дональде Трампе родственную душу, поскольку он ставит интересы государства превыше всего. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, его слова приводит Fox News.

«Элиты по другую сторону Атлантики годами очерняли Трампа, но сербский народ увидел в нем родственную душу. Мы видим лидера, который ценит национальный суверенитет выше безликой бюрократии, который ставит экономическую реальность выше идеологических фантазий и который понимает, что нация определяется своей культурой, верой, традициями и наследием», — указал глава государства.

По словам Вучича, сербы понимают, что значит бороться за свои интересы, «когда остальной мир говорит тебе молчать».

«Когда Дональд Трамп говорит о защите трудящихся, охране культурного наследия и требовании уважения на мировой арене, он говорит на языке сербского народа», — подчеркнул президент Сербии.

Ранее Вучич заявил, что Трамп и его ближайшие помощники всегда были готовы выслушать позицию Сербии и относятся к ней с уважением.