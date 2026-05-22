16:34, 22 мая 2026Силовые структуры

Россиянин разобрал дверь ради избиения приглашенного в гости друга

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Саратовской области арестовали мужчину, избившего товарища дверным косяком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным ведомства, в конце апреля двое друзей пришли в гости к знакомому, который живет на проспекте Героев. В ходе застолья между ними возник словесный конфликт. В результате 53-летний мужчина оторвал часть дверной коробки и стал ей избивать 63-летнего оппонента.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму грудной клетки и несколько переломов ребер и позвонков.

До этого злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под суд из-за спора на автозаправке.

