17:07, 22 мая 2026Мир

Рубио высказался о планах Украины запускать БПЛА с территории стран Прибалтики

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christoph Soeder / picture alliance via Getty Images

Заявления о том, что Украина собирается сотрудничать со странами Прибалтики, чтобы наносить удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по России, вызывает сильное беспокойство у США. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит The Guardian.

«Мы обеспокоены этим, потому что не хотим, чтобы это привело к более масштабному конфликту, который может обернуться чем-то гораздо худшим», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио отметил, что такая информация является тревожным сигналом, поскольку «всегда есть риск эскалации кризиса».

19 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя со ссылкой на российские спецслужбы сообщил, что Украина не намерена ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных странами Прибалтики. По его словам, беспилотники планируют запустить также с территории этих государств.

