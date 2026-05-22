Рубио высказался о планах Украины запускать БПЛА с территории стран Прибалтики

Рубио: США беспокоят заявления о планах Украины запускать дроны с Прибалтики

Заявления о том, что Украина собирается сотрудничать со странами Прибалтики, чтобы наносить удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по России, вызывает сильное беспокойство у США. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит The Guardian.

«Мы обеспокоены этим, потому что не хотим, чтобы это привело к более масштабному конфликту, который может обернуться чем-то гораздо худшим», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио отметил, что такая информация является тревожным сигналом, поскольку «всегда есть риск эскалации кризиса».

19 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя со ссылкой на российские спецслужбы сообщил, что Украина не намерена ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных странами Прибалтики. По его словам, беспилотники планируют запустить также с территории этих государств.