22 мая 2026

Запашный отреагировал на награду от Путина

Эдгард Запашный назвал приятным и почетным орден «За заслуги перед Отечеством»
Андрей Шеньшаков

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Артист цирка и дрессировщик Эдгард Запашный рассказал об эмоциях от получения почетной награды. Его слова передает НСН.

Ранее Запашный получил орден «За заслуги перед Отечеством». Он подчеркнул, что никогда не работал ради наград, но таким знаком отличия гордится.

«Когда президент отмечает, это очень приятно. Я не ставил цели завешаться орденами. У нас с братом до этого был только орден Дружбы Народов, и то много лет назад. Неожиданно и приятно было узнать эту новость. Конечно, я горжусь», — сообщил он.

Также он уточнил, что, «если они с братом правильно посчитали», то они стали первыми артистами цирка, которые получили эту награду.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народных артистов РФ Эдгарда и Аскольда Запашных орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

