Медведев заявил, что организаторы турниров Большого шлема не говорят с игроками

Теннисист Медведев выдвинул обвинение в адрес организаторов турниров Большого шлема. Его слова приводит Punto de Break.

30-летний российский теннисист призвал сократить сроки проведения сезона. «Если играть до конца сезона, отдыхать не приходится. Никто не хочет жертвовать участием в турнирах Большого шлема. Думаю, если сократят сезон, многие примут это, даже если это будет означать меньшее количество турниров или призовых», — сказал Медведев.

Также игрок заявил о намерении поговорить с организаторами турниров Большого шлема. «Мы чувствуем, что они не намерены нас слушать. Положительным моментом является то, что, вероятно, это первый раз за много лет, когда игроки действительно едины в этом вопросе. Мы хотим, чтобы наш голос был услышан», — заявил Медведев.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко пригрозила бойкотом турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). «Когда видишь цифры и долю, которую получают игроки, понимаешь, что без нас не было бы турнира и такого зрелища. Я заслуживаю большей доли от призовых. Мы можем объявить бойкот, поскольку это единственный способ отстоять наши права», — заявила Соболенко.