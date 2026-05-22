Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:41, 22 мая 2026Бывший СССР

В Киеве заявили об обсуждении Россией и Украиной новых обменов пленными

Усов: Россия и Украина обсуждают следующие этапы большого обмена пленными
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россия и Украина обсуждают следующие этапы большого обмена пленными. Об этом заявил секретарь украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов, передает УНИАН в Telegram.

«По его словам, обмен 205 украинских пленных стал первым этапом большой договоренности об обмене "1000 на 1000". Сейчас стороны уже завершили верификацию списков и обсуждают дальнейшие этапы», — передает издание.

Усов уточнил, что Россия и Украина параллельно работают над другими форматами обменов, однако подробности он не раскрыл.

16 мая на Украину вернули более 500 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В процессе принимали участие сотрудники различных ведомств страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ подтвердил удар по Старобельску

    Известный журналист-иноагент объяснил отказ уезжать из России

    Глава нацразведки США подала в отставку

    Определены перспективы сборной Англии на ЧМ-2026

    Назван самый популярный бренд смартфонов

    Россияне раскрыли траты на летний отпуск

    Ассоциация банков России выбрала президента

    ООН отреагировала на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

    Москвичам предрекли апрельскую прохладу 25 мая

    США отвергли обвинения в давлении на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok