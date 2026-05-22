В Киеве заявили об обсуждении Россией и Украиной новых обменов пленными

Усов: Россия и Украина обсуждают следующие этапы большого обмена пленными

Россия и Украина обсуждают следующие этапы большого обмена пленными. Об этом заявил секретарь украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов, передает УНИАН в Telegram.

«По его словам, обмен 205 украинских пленных стал первым этапом большой договоренности об обмене "1000 на 1000". Сейчас стороны уже завершили верификацию списков и обсуждают дальнейшие этапы», — передает издание.

Усов уточнил, что Россия и Украина параллельно работают над другими форматами обменов, однако подробности он не раскрыл.

16 мая на Украину вернули более 500 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В процессе принимали участие сотрудники различных ведомств страны.