20:33, 22 мая 2026

Перечислены лучшие маленькие смартфоны

В BGR назвали Google Pixel 10 Pro и iPhone 17 лучшими компактными смартфонами
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Журналисты издания BGR назвали лучшие компактные смартфоны, которые можно купить в середине года. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов, телефоны, которые раньше казались огромными, теперь считаются стандартными. Специалисты признались, что из-за моды маленькие телефоны практически не выходят на рынок, и найти достойные варианты было сложно. Они перечислили пять лучших аппаратов с небольшой диагональю экрана.

Сперва авторы отметили Google Pixel 10 Pro. Устройство с 6,3-дюймовым дисплеем имеет современную матрицу LTPO OLED, 16 гигабайт оперативной памяти и хорошую тройную камеру. Неплохим компактным девайсом назвали iPhone 17 — гаджет, который тоже получил экран на 6,3 дюйма, матрицу с частотой 120 герц, качественную 48-мегапиксельную камеру и минимум 256 гигабайт памяти.

Samsung Galaxy S25 является самым компактным устройство бренда: «Он меньше, чем Galaxy S26, но не сильно уступает ему по аппаратной части». Специалисты подчеркнули, что аппарат имеет поддержку обновлениями в течение шести лет. 6,1-дюймовый iPhone 17e выбрали в качестве маленького и недорогого смартфона Apple. Наконец, в список попала и раскладушка: у небольшого Motorola Razr Ultra есть основной 7-дюймовый экран и дополнительный дисплей на 4 дюйма.

В конце мая специалисты CNet назвали лучшие смартфоны Samsung. Список возглавили Galaxy S26 Ultra и Galaxy S25.

