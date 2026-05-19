Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:18, 19 мая 2026Наука и техника

Перечислены лучшие смартфоны Samsung

В CNet назвали Galaxy S26 Ultra и Galaxy S25 лучшими смартфонами Samsung
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

Авторы издания CNet перечислили лучшие смартфоны Samsung, которые можно купить в 2026 году. Список доступен на сайте медиа.

Лучшим премиальным устройством корейского бренда назвали Galaxy S26 Ultra. По словам журналистов, флагман имеет новый дисплей с функцией конфиденциальности, отличную камеру, полезные функции искусственного интеллекта и стильный дизайн. Самым оптимальным вариантом для большинства пользователей выбрали Galaxy S25 — аппарат 2025 года, который имеет все актуальные функции и стоит не дороже 800 долларов (57 тысяч рублей).

Главным раскладным телефоном Samsung оказался Galaxy Z Fold 7. «Это отличный выбор, если вам нужен большой, похожий на планшет дисплей без лишних функций и без компромиссов с точки зрения качества камеры», — описали девайс специалисты. Лучшей раскладушкой назвали Galaxy Z Flip 7.

Самым лучшим телефоном среди недорогих аппаратов корейского бренда выбрали Samsung Galaxy A15 5G, который имеет много полезных функций и стоит всего 200 долларов (14 тысяч рублей). Лучшим легким смартфоном выбрали Galaxy S25 Edge, который весит всего 163 грамма.

В конце мая известный инсайдер с ником Instant Digital заявил, что Samsung больше не будет выпускать складные смартфоны серии Flip. По его информации, формат раскладушки себя изжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

    Екатерина Волкова перенесла операцию

    Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

    В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

    Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

    Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

    Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

    Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

    Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

    Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok