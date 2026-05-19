19:04, 19 мая 2026

Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

АТОР: Чаще всего причиной отказа во въезде в Европу становится оверстей
Зарина Дзагоева
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российским туристам раскрыли самые частые причины отказа во въезде в страны Европы. Итоги доклада State of the Schengen report представила Еврокомиссия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как выяснили специалисты, с момента запуска новой ускоренной системы въезда в страны Шенгенской зоны EES (Entry Exit System) в октябре 2025 года было зарегистрировано 66 миллионов визитеров из третьих стран. Еще около 32 тысяч человек так и не смогли попасть в Европу.

Чаще всего причиной отказа во въезде становился оверстей — превышение срока пребывания в Шенгенской зоне во время предыдущих поездок. По этой причине в страны Евросоюза (ЕС) не пустили 7 тысяч человек. Еще 800 человек развернули на границе из-за потенциальной угрозой внутренней безопасности ЕС.

«Остальные случаи — около 22 тысяч отказов — в докладе отдельно не расшифрованы по типам нарушений. Они относятся к общей категории "несоблюдение условий въезда"», — отметили в АТОР. Сюда можно отнести отсутствие действительной визы или документов, недостаточное подтверждение целей поездки, нехватку финансов и другое.

Ранее сообщалось, что пассажиры падали в обморок в давке в аэропорту Италии и остались в аэропорту — самолет EasyJet улетел без них. В этот день из-за новой цифровой системы пограничного контроля (EES) образовались огромные очереди на три часа, которые начинались за пределами воздушной гавани.

Цифровая система EES собирает биометрические данные всех въезжающих в Шенгенскую зону иностранцев, полностью отказавшись от бумажных штампов в паспортах.

