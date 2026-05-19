Военблогер вышел на связь после сообщений о его пропаже

Военблогер Егор Гузенко с позывным Тринадцатый вышел на связь после сообщений о его пропаже. Пост появился в его Telegram-канале.

«Ну, во-первых, всем привет! Шум, конечно, поднялся конкретный и видит Бог, что этого я хотел меньше всего. Случилось это потому, что я никому ничего не сказал и "исчез с радаров", тут неудобно получилось, каюсь», — написал он.

Блогер также объяснил, что в тех местах, где он сейчас находится, проблемы со связью, так как у солдат отсутствует доступ к системе Starlink.

12 мая анонимный администратор Telegram-канала российского военблогера Егора Гузенко заявил о его пропаже на передовой. Из публикации следует, что Гузенко был якобы отправлен на боевое задание, хотя у него была серьезная травма ноги.