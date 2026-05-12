Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 12 мая 2026Россия

В России забили тревогу из-за пропавшего на передовой военблогера

Администратор российского военблогера Гузенко заявил о его пропаже на передовой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Анонимный администратор Telegram-канала российского военблогера Егора Гузенко с позывным Тринадцатый заявил о его пропаже на передовой. Заявление опубликовано в блоге Тринадцатого.

Из публикации следует, что Гузенко был якобы отправлен на боевое задание, хотя у него была серьезная травма ноги. Утверждается, что один из подписчиков Тринадцатого встретил его на передовой, после чего его больше не видели. «Видел Тринадцатого четыре дня назад, шел с напарником в двойке (...) Дал им воды, они ушли дальше. [Гузенко] шел, хромал, пацаны с их полка сказали, что его напарник 200, а Егор живой, вроде дошел (до точки назначения)», — приводит администратор канала слова подписчика.

В блоге Гузенко сообщили, что военблогер, также являющийся гвардии младшим сержантом в 33-м полку, не выходит на связь. Администратор забил тревогу и призвал подписчиков направить обращение в военную прокуратуру и омбудсмену Донецкой Народной Республики, чтобы узнать судьбу якобы пропавшего военного.

Ранее, в ночь на 16 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появился пост с видео, в которых автор блога пилот Алексей Земцов рассказал о проблемах в личной жизни и уголовном преследовании. На видео он заявил, что если публикация вышла в его канале, то это значит, что он воспользовался «правом последней офицерской чести». Позже он «воскрес» и вышел на связь со знакомыми и подписчиками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об окончании перемирия с Россией

    Вероятность присоединения Грузии к антироссийским санкциям оценили

    Мендель ответила на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у Зеленского

    Назван секретный способ продлить жизнь смартфона

    В Совфеде отреагировали на попытки Украины возобновить переговоры

    Стало известно о строгом требовании Трампа к властям США из-за Ирана

    Валюта страны БРИКС упала до рекордной отметки

    В России забили тревогу из-за пропавшего на передовой военблогера

    Чимаев рухнул в рейтинге UFC после поражения от Стрикленда

    Подросток из Владивостока приехал в другой регион и попал под следствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok