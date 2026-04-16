Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 16 апреля 2026

Записавший предсмертное видео военблогер Воевода вышел на связь

Константин Лысяков

Кадр: Telegram-канал «Воевода вещает»

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант Алексей Земцов, записавший предсмертное видео, вышел на связь. Об этом сообщил Fighterbomber в Telegram.

«Воевода на связи, жив-здоров. Но кто знает, что будет через секунду?» — написал автор поста.

Подробности о том, где может находиться Земцов и в каком он состоянии, не приводятся.

Ранее Telegram-канал «Повернутые на войне», который до лета 2023 года вел Воевода, заявил, что летчика исключили из администраторов после обвинения в краже денег за уничтоженный Bradley, которые он должен был передать экипажу Ка-52.

Материалы по теме:
Вечером 15 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появились три видео, на которых Земцов заявил о намерении воспользоваться «правом последней офицерской чести». В роликах он рассказал о конфликте на службе и неверности супруги, а также о том, что его подозревают в дискредитации Российской армии. Летчик подчеркнул, что если этот пост опубликован — значит, его нет в живых. Однако утром стало известно, что родственники не дали Воеводе совершить задуманное, и сейчас он находится в бегах после того, как самовольно оставил часть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok