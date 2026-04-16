После предсмертного видео военблогера обвинили в краже денег за уничтоженный Bradley

Военблогеры обвинили пилота Воеводу в краже денег за уничтоженный Bradley

После того как автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант Алексей Земцов записал предсмертное видео, военблогеры обвинили его в краже денег за уничтоженный Bradley. Пост опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне», который ранее вел Воевода.

Авторы публикации утверждают, что Земцова лишили прав администрирования каналом летом 2023 года из-за ситуации с украденными деньгами, которые Земцов якобы должен был передать экипажу Ка-52 за первую уничтоженную боевую машину пехоты Bradley.

«Деньги он просвистел, потом возвращал несколько месяцев. Мы не выносили этот сор из избы. Ну, а с учетом текущего позора, мне осточертело его выгораживать», — говорится в публикации.

В ночь на 16 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появился пост с тремя видео, в которых Земцов рассказал о проблемах в личной жизни и уголовном преследовании. На видео пилот заявил, что если публикация вышла в его канале, то это значит, что он воспользовался «правом последней офицерской чести» и совершил самоубийство.

После этого блогер на связь не выходил. В его окружении до сих пор считают, что он может быть жив. Позднее Shot сообщил, что Земцов жив и находится в бегах после того, как самовольно оставил часть.