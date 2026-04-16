«Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

В ночь с 15 на 16 апреля в Telegram-канале «Воевода Вещает» после обычных для канала новостных публикаций появился пост с тремя видео, в которых автор канала, пилот ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант и военблогер Алексей Земцов с позывным Воевода рассказал о проблемах в личной жизни и уголовном преследовании. На видео Земцов заявил, что если публикация вышла в его канале, то это значит, что он совершил самоубийство. После этого блогер на связь не выходил. Несмотря на пост Воеводы, в его окружении заявили, что он может быть жив. Не поверили в его суицид и в околовоенном сообществе.

О чем рассказал в предсмертном видео Воевода

Как сообщил пилот, у него были неудачи в личной жизни — он узнал, что жена якобы изменила ему, и решил избить соперника. По его словам, он вывез мужчину в лес, где нанес ему несколько ударов. Бывшая супруга заявила, что Воевода сам изменял ей и отношений с ним она уже не поддерживает.

После этого Воеводу, как сообщил он сам, поместили в СИЗО по обвинению в угрозе убийством, порче имущества и вымогательстве в крупном размере. В изоляторе он провел несколько месяцев, после чего пилот должен был отправиться на спецоперацию в качестве штурмовика.

Воевода рассказал, что ему пытались оказать протекцию глава «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов и его подчиненный с позывным Аид, Бекхан Юнусов. Тем не менее, по словам Земцова, он планирует «воспользоваться правом последней офицерской чести».

Известные блогеры из околовоенного сообщества заявили, что Воевода, возможно, жив

Военблогер Кирилл Федоров, которому Земцов отдал права на ведение канала «Воевода вещает», записал в Telegram видео, в котором подверг факт самоубийства знакомого сомнению.

Федоров сообщил, что Воевода уже обсуждал с ним возможное самоубийство, и знакомым удавалось отговорить Земцова от суицида, и сейчас он не исключает, что тот на самом деле жив, а видео записал лишь для привлечения внимания.

Еще раз говорю, я до сих пор надеюсь, что Леша меня услышал. И что в первую очередь эти видео были сделаны, чтобы донести его правду, его видение ситуации Кирилл Федоров

Позже он еще раз заявил, что не верит в суицид Воеводы, но добавил, что тот по-прежнему не берет трубку.

Мнение о том, что блогер жив, высказала и военный волонтер, журналист Анастасия Кашеварова. Она заявила, что надеется, что Земцов жив, и напомнила, как участвовала в его судьбе в последнее время. «Дурак ты, Леха. За жизнь надо бороться, а хотел погибнуть — иди в штурм», — написала она.

В свою очередь, военблогер Владислав Угольный добавил, что готов поспорить «на бутылку», что Земцов жив, и отметил, что его уголовном деле есть более интересные вещи, чем избиение любовника жены.

Мнение о постановочности ситуации высказала и общественница Сталина Гуревич. «Это наводит на нехорошие мысли о представлении. Почти уверена, что скоро мы услышим, что все было задумано, чтобы выявить врагов», — заявила она.

Также о ситуации высказались военблогеры из канала «Повернутые на войне», куда ранее писал Воевода. Авторы проекта отметили, что тела Земцова в квартире нет, и до тех пор, пока это не произойдет, рассуждать о суициде рано.

Нет тела — нет дела, на квартире никто не обнаружен (...) На этом все, комментарии закончены канал «Повернутые на войне»

Сообщения о том, что Воевода может быть жив, появились и в новостных Telegram-каналах

Издание Mash подтвердило, что тело летчика до сих пор не обнаружено, и обратило внимание на тот факт, что после публикации «предсмертного видео» в канале Воеводы, его репостнул Кирилл Федоров, а сам Воевода сделал репост ответа коллеги. При этом на кадрах Воеводы утверждалось, что если они попали в сеть, то он уже мертв. Вскоре эти публикации были удалены.

«Большинство военблогеров предполагают, что это инсценировка для привлечения аудитории», — сообщает редакция Mash.

Больше подробностей о возможной судьбе Воеводы появилось в публикации Shot. Его авторы заявили, что Земцова смогли отговорить от самоубийства близкие, которые «находились с ним на связи». После этого военблогер, являющийся военнослужащим, якобы самовольно оставил часть и сбежал. «За оставление части ему грозит уголовное дело», — говорится в публикации.