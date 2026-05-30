Стало известно о снижении производства дизельного топлива в России

Reuters: В России в мае на 10 % сократилось производство дизельного топлива

В мае в России производство дизельного топлива сократилось на 10 процентов. Об этом сообщает Reuters.

По мнению аналитиков агентства, сократить или остановить производство топлива вынудили удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Такое утверждение авторы сделали на основе собственного анализа. Они напомнили, что в апреле производство дизельного топлива также снизилось на 10 процентов.

В материале говорится, что правительство России рассматривает запрет на экспорт топлива. При этом сейчас спрос на него остается высоким в сельскохозяйственной отрасли. Источники полагают, что запрет маловероятен, поскольку ограничения еще больше осложнят работу НПЗ.

Специалисты Reuters полагают, что снижение объемов добычи в результате атак беспилотников потенциально ограничивает возможности России извлечь выгоду из резкого роста цен на нефть, связанного с войной против Ирана. Также они отметили, что война в Иране отвлекла Вашингтон от усилий по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

Ранее источники «Известий» рассказали, что в правительстве России идут обсуждения на тему остановки экспорта дизельного и авиационного топлива для защиты внутреннего рынка. Участники переговоров ждут позицию по вопросу, которую должно сформулировать Минэнерго.