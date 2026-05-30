Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:47, 30 мая 2026Экономика

Стало известно о снижении производства дизельного топлива в России

Reuters: В России в мае на 10 % сократилось производство дизельного топлива
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В мае в России производство дизельного топлива сократилось на 10 процентов. Об этом сообщает Reuters.

По мнению аналитиков агентства, сократить или остановить производство топлива вынудили удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Такое утверждение авторы сделали на основе собственного анализа. Они напомнили, что в апреле производство дизельного топлива также снизилось на 10 процентов.

В материале говорится, что правительство России рассматривает запрет на экспорт топлива. При этом сейчас спрос на него остается высоким в сельскохозяйственной отрасли. Источники полагают, что запрет маловероятен, поскольку ограничения еще больше осложнят работу НПЗ.

Специалисты Reuters полагают, что снижение объемов добычи в результате атак беспилотников потенциально ограничивает возможности России извлечь выгоду из резкого роста цен на нефть, связанного с войной против Ирана. Также они отметили, что война в Иране отвлекла Вашингтон от усилий по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

Ранее источники «Известий» рассказали, что в правительстве России идут обсуждения на тему остановки экспорта дизельного и авиационного топлива для защиты внутреннего рынка. Участники переговоров ждут позицию по вопросу, которую должно сформулировать Минэнерго.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона ответил на просьбу Зеленского о поставках ракет для Patriot

    В Ленобласти вор оставил паспорт во время кражи и был пойман

    Молдавия заявила о намерении оставить российского посла в Кишиневе

    Стало известно о снижении производства дизельного топлива в России

    Мостовой сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

    В российском городе появилась винная йога

    Сотрудники ТЦК распылили газ в заступившегося за другого мужчину прохожего

    В России напомнили об особых условиях при расчете пенсии

    Пожилым людям дали четыре совета по питанию

    Россиянка описала поездку в Марокко фразой «со мной несколько раз здоровались на русском»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok