В России задумались об остановке экспорта топлива

08:40, 28 мая 2026Экономика

«Известия»: Правительство обсуждает остановку экспорта дизельного и авиатоплива
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В правительстве России идут обсуждения на тему остановки экспорта дизельного и авиационного топлива для защиты внутреннего рынка, но окончательное решение пока не принято. В частности, вопрос поднимался на совещании у вице-премьера Александра Новака во вторник. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишут «Известия».

Один из них рассказал, что ясность по вопросу может появиться в конце текущей или начале следующей неделе, когда свою позицию сформулирует Минэнерго. В процессе ведомство должно будет учесть и высокий спрос на российские нефтепродукты на внешних рынках.

Полный запрет на экспорт автомобильного бензина в России вернули 2 апреля. К настоящему времени мера действует до 31 июля, но может быть продлена. В отношении дизельного топлива остается в силе эмбарго на вывоз за рубеж для непроизводителей.

Доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов отметил, что в условиях острого дефицита нефтепродуктов в мире у российских нефтяных компаний возникает соблазн дополнительно нарастить экспорт, что создает угрозу для отечественных потребителей.

Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
При этом, напоминает эксперт, в стране с началом весенне-летнего сезона традиционно растет спрос на топливо, что связано с полевыми работами и отпусками, а также с началом плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В связи с этим власти время от времени вынуждены реагировать на локальные дефициты и отвечать жесткими мерами.

Отдельной проблемой остаются участившиеся весной атаки НПЗ беспилотников, которые приводят к временной остановке производства и ограничении выпуска нефтепродуктов.

Между тем издание со ссылкой на собственных корреспондентов подтверждает сообщения о проблемах с доступностью бензина в центральных районах страны. Например, в Твери на некоторых заправках не было Аи-95, в Подмосковье залить полный бак получилось не везде, а в Великом Новгороде на некоторых АЗС отпускают не более 20 литров.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин не верит в возможность запрета на экспорт дизельного топлива, поскольку его производство значительно превышает потребности внутреннего рынка. А вот в случае авиакеросина он считает такую меру возможной.

Ранее сообщалось, что на фоне обвала объема торгов бензином Петербургская биржа ослабила ограничения по суточному росту цен, введенные в марте.

