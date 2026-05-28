Небо над Казахстаном окрасилось в российский триколор во время визита Путина

Церемонию встречи Путина и Токаева открыли пролетом истребителей

Церемонию встречи президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева в Астане открыли пролетом истребителей. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале показал журналист Павел Зарубин.

«Владимир Путин прибыл ко Дворцу Независимости. Церемония официальной встречи лидеров России и Казахстана открылась пролетом истребителей», — написал он.

На опубликованном видео шесть истребителей пролетели над городом перед главами государств.

Президент России прибыл в Казахстан в среду, 27 мая. В ходе визита он встретится с казахстанским коллегой, а также примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.