11:10, 28 мая 2026Экономика

Шансы Армении заместить российский газ оценили

Аналитик Кауфман: У Армении есть две альтернативы российскому газу
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

У Армении будет мало шансов заместить поставки российского газа в случае денонсации двустороннего долгосрочного соглашения. Об этом заявил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, его слова приводит ТАСС.

По сути, отметил эксперт, у Армении есть два альтернативных поставщика газа — Иран и Азербайджан. Тегеран, теоретически, мог бы нарастить экспорт топлива, однако для этого необходима стабилизация ситуации на Ближнем Востоке. Реализация подобного сценария в обозримом будущем представляется маловероятной, пояснил Кауфман.

Что касается Азербайджана, то для наращивания поставок топлива из этой страны нужна нормализация отношений Баку и Еревана. Между двумя странами исторически сложились непростые отношения. Основными разногласиями сейчас остаются вопросы, связанные с границами, а также с разблокировкой транспортных коммуникаций (Зангезурский вопрос). Даже если эти проблемы удастся решить в скором времени, констатировал Кауфман, стоимость азербайджанского газа для Армении, скорее всего, будет гораздо выше нынешних цен на российское топливо.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цена на газ из РФ для Армении значительно ниже в сравнении со стоимостью поставок отечественного топлива для европейских стран. В первом случае речь идет о 177,5 доллара за тысячу кубометров, а во втором — о 600 долларах.

Одновременное нахождение Армении в ЕАЭС и ЕС невозможно, неоднократно предупреждали в Кремле, призывая Ереван определиться с выбором. В случае продолжения внешнеполитического курса на сближение с ЕС соглашение о поставках российского газа в Армению будет приостановлено, резюмировала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

