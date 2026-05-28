Звезда «Холопа» раскрыла заставившие ее похудеть на 40 килограммов слова мужа

Ольга Дибцева похудела на 40 килограммов после слов мужа о ее настоящем весе

Актриса Ольга Дибцева, известная по фильму «Холоп», призналась, что нашла в себе силы для похудения на 40 килограммов после реплики о ее весе, произнесенной мужем. Ее слова передает Lady Mail.

«Уже спустя пару свиданий Женя признался, что впервые увидел меня в фильме "Бой с тенью" (в котором я снималась худой) и что было бы здорово мне вернуться в тот вес. Мол, такая ты — настоящая», — поделилась Дибцева.

Артистка призналась, что после похудения ее самооценка взлетела до небес. Она также рассказала, что подписчики-мужчины нередко требуют от нее возвращения к прежним формам.

Ранее Дибцева рассказала, что сделала подтяжку груди, которую назвала «визитной карточкой своих ролей».