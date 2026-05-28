Онищенко предостерег россиян от поездок в Африку строчкой из «Айболита»

Академик Российской академии наук, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Африку и процитировал строчку из сказки Корнея Чуковского «Айболит». Его слова приводит ТАСС.

«"Не ходите, дети, в Африку гулять". Этот совет остается в силе, я его подтверждаю. Конечно, ни о каких поездках туда речи быть не может», — предостерег собеседник агентства.

Онищенко добавил, что соотечественникам на этом континенте делать нечего, за исключением миллионеров, которые летают туда на охоту. По словам эпидемиолога, даже если кто-то из россиян соберется ехать в Африку, местные власти «будут этому препятствовать».

Ранее Онищенко заявлял, что новая вспышка Эболы в Демократической Республике Конго подтверждает цикличность этой инфекции. В связи с этим он посоветовал россиянам быть осторожными и отказаться от посещения стран, в которых растет заболеваемость.

