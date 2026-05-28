Арестованная дочь бывшего российского депутата устроила мастер-класс по пошиву кукол-вуду

Арестованная дочь экс-депутата думы Кургана Камшилова учит шить куклы-вуду

Арестованная дочь бывшего депутата думы Кургана Ивана Камшилова устроила мастер-класс по пошиву кукол-вуду. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

По данным канала, девушка обвиняется в автоподставах. Находясь под домашним арестом, она учит шить куклы-вуду. Кроме того, она обещает рассказать некую «страшную историю» про условия содержания в СИЗО.

Вырученные деньги она собирается потратить на благотворительность.

